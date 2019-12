Maltempo: si rompe tubo fognature a San Leone, Mareamico 'disastro ambientale'

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - "Disastro ambientale" nel mare di San Leone, ad Agrigento. A lanciare l'allarme è l'associazione ambientalista Mareamico dopo che stanotte il maltempo ha rotto un tubo delle fognature le cui acque si stanno riversando nel mare agrigentino. "Sono anni che Mareamico denuncia il potenziale pericolo che insiste a San Leone, per via delle fognature sballottate dalle onde del mare - afferma l'associazione - Questa notte c'è stato l'epilogo: si è rotto il tubo e le fogne di tutta San Leone stanno finendo in mare"

Mareamico presenterà una denuncia nei confronti dell'Ati che, sottolineano, "ha bocciato il progetto di Girgenti Acque per mettere in sicurezza questa condotta fognaria e che avrebbe impedito il conseguente disastro ambientale che si sta consumando".