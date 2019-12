Sardine: Smeriglio, 'oggi in piazza per valori democratici e Costituzione'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi sarò in piazza con le sardine in difesa dei valori della democrazia e dei principi costituzionali, a partire dall'antifascisno. Questo movimento ha dato un nuovo impulso al dibattito nel campo progressista, ha posto dei temi su cui le forze politiche democratiche devono riflettere. Ascoltare queste persone piene di passione e di idee e' essenziale per contrastare l'onda sovranista e costruire un Paese migliore'. Lo afferma Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto nel Pd.