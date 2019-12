Governo: Savino (FI) a Conte, 'rendere più difficile premier no cambi casacca'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “Al premier Conte che vorrebbe rendere più difficili i passaggi dei parlamentari da un gruppo all’altro, si potrebbe replicare che occorrerebbe innanzitutto rendere più difficile il passaggio di un cittadino a palazzo Chigi senza prima passare per le elezioni, così come sarebbe opportuno rendere più difficile il passaggio di un premier da una maggioranza di governo ad un’altra come se nulla fosse”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Elvira Savino.