M5S: D'Incà, 'Grassi e gli altri passati con chi ha tradito, prevalsi personalismi' (2)

(Adnkronos) - "In molti si chiedono e mi chiedono se ci sono o ci saranno difficoltà nella maggioranza, se sono all’orizzonte crisi di governo. Dal giorno del mio insediamento da Ministro continuo fermamente a sostenere che questo esecutivo arriverà fino al 2023 con questa maggioranza. Abbiamo preservato il Paese dagli effetti nefasti della crisi di agosto e dobbiamo continuare a lavorare per riportare un clima normale, diradando la nebbia creata da chi ha fomentato odio. L’Italia non è quella che vuole mostrarci chi alimenta le paure, l’Italia è un ponte tra le civiltà e uno dei pilastri dell’Europa, e questo governo ha il compito di affermarlo con sempre maggiore forza", conclude D'Incà.