Gb: export italiano prodotti agroalimentari 3,4 mld in 2018/Scheda

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il Regno Unito è importatore netto di prodotti agroalimentari: gli acquisti dagli Stati membri della Ue ammontano a circa 40 miliardi di euro l’anno. Sono dati che giungono da Confagricoltura che rileva come l’export italiano di settore ha raggiunto i 3,4 miliardi di euro nel 2018, di cui il 30% assicurato da prodotti a indicazione geografica protetta. Quello del Regno Unito è il quarto mercato di sbocco per le produzioni agroalimentari italiane, dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Vino e mosti e prodotti ortofrutticoli incidono per il 45% sul totale delle esportazioni destinate al mercato britannico.