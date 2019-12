Mafia: depistaggio Borsellino, pm Palma 'Trovai un'agenda a casa di Paolo'

Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - "Dopo la morte di Paolo Borsellino andai a trovare la vedova, la signora Agnese, che mi accompagnò nello studio di Paolo. Sulla scrivania trovai un'agenda. Le chiesi se potevo sfogliarla e disse di sì. Era un'agenda in cui Paolo annotava tutti i suoi spostamenti ed era ferma al 17 luglio 1992": Lo ha detto Annamaria Palma, la pm che coordinò le indagini su via D'Amelio proseguendo la sua deposizione al processo sul depistaggio. Ha poi aggiunto di avere depositato l'agenda rinvenuta a casa di Borsellino in Procura a Caltanissetta.