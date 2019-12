Treviso: Fonte, casa d'appuntamenti in centro, carabinieri arrestano maitresse cinese

Treviso, 12 dic. (Adnkronos) - A Fonte, in provincia di Treviso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto (Tv) hanno individuato e sequestrato un appartamento al cui interno, da tempo, una donna cinese senza fissa dimora esercitava la prostituzione, sotto la costante gestione di una connazionale, anch’essa priva di residenza anagrafica, tratta in arresto dai militari dell’Arma.

Le indagini sono state avviate a seguito di numerose segnalazioni arrivate da cittadini, che avevano riscontrato un ingente andirivieni di uomini da un’abitazione di via Asolana, in una palazzina composta da diversi appartamenti. I movimenti sospetti suggerivano così ai Carabinieri di approfondire gli accertamenti che permettevano effettivamente di riscontrare un fiorente giro di frequentazioni maschili della casa, all’interno della quale entravano di volta in volta uomini diversi, di differenti età, che vi rimanevano per qualche decina di minuti, per poi uscire ed allontanarsi. Così, nel primo pomeriggio del 9 dicembre , nell’ambito di uno dei tanti servizi di osservazione svolti in prossimità della palazzina, i militari hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento, dove trovavano all’entrata una donna cinese 42enne e, in un’altra stanza, una connazionale 49enne che, in abiti succinti, aveva appena consumato un rapporto sessuale con un uomo 50enne della zona e attendeva l’arrivo di altri clienti.

I locali della casa erano infatti stati adibiti a location destinate agli incontri, con luci colorate soffuse, candele e profumatori vari, oltre a musica in sottofondo, nell’intento di rendere l’ambiente il più accogliente possibile. Veniva così alla luce il fiorente giro d’affari che da diversi mesi gravitava attorno alla casa individuata dai militari, attraverso una consolidata prassi, secondo cui i clienti contattavano dapprima un numero di telefono inserito in annunci online pubblicati su siti internet dedicati, quindi si accordavano sulla natura del rapporto e raggiungevano l’abitazione seguendo le indicazioni che venivano loro fornite. Una volta all’interno, trovavano ad accoglierli la maitresse 42enne, che li accompagnava con modi gentili in una delle camere da letto, dove li attendeva la 49enne, con la quale consumavano rapporti sessuali completi per la somma di 70 euro. I Carabinieri procedevano quindi al sequestro dell’appartamento, apponendo i sigilli di legge, quindi accompagnavano le due donne negli uffici della Compagnia di Castelfranco Veneto (Tv), dove la maitresse veniva tratta in arresto, nella flagranza dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’indagata è stata quindi, associata alla Casa Circondariale di Venezia – La Giudecca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.