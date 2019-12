Monza: investita ad Arcore, gravissima al Niguarda

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Una donna di 44 anni, A.M., è gravissima dopo essere stata investita da un'auto ad Arcore, in via Gilera, mentre camminava in strada. La donna, dopo un volo di almeno tre metri, ha riportato un grave trauma al bacino e, riporta l'Areu, è stata portata in codice rosso al Niguarda.