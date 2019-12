Istat: protocollo intesa con Miur per promozione cultura statistica (2)

(Adnkronos) - Per la gestione del Protocollo d’intesa verrà istituito un Comitato di coordinamento composto da quattro rappresentanti per ciascuna Parte con a capo un Presidente, scelto a rotazione annuale dalle Parti tra i componenti del Comitato.

Il primo anno la presidenza sarà attribuita a un rappresentante del Miur. "Questo accordo è molto importante per noi. Consolida e struttura un'attività di collaborazione con il Miur per la promozione dell’informazione e della cultura statistica tra le generazioni future. Un'attività che fino ad oggi è stata frammentata e occasionale. Far crescere la conoscenza dei dati ma soprattutto il loro valore è fondamentale per agire, conoscere e valutare le esperienze quotidiane e più in generale il mondo in cui viviamo", rileva Blangiardo

"Le attività di educazione in campo statistico ed economico avviate con l’Istat ci consentono di avvicinare gli studenti all’informazione: attraverso la lettura dei dati e dei numeri, infatti, forniamo ai ragazzi strumenti utili per l’interpretazione della realtà che li circonda e questo significa poter sviluppare senso critico e consapevolezza", sottolinea Fioramonti.