Istat: protocollo intesa con Miur per promozione cultura statistica

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, e il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, hanno firmato oggi a Roma, presso la sede del Miur, un Protocollo d’Intesa per la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura statistica nelle Istituzioni scolastiche, nelle Università, negli Istituti per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e negli Enti Pubblici di Ricerca. Con questo Protocollo l’Istat e il Miur, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, si legge in una nota, "intendono sviluppare un rapporto di fruttuosa collaborazione nell’intero arco educativo e formativo italiano".

Le aree di cooperazione riguardano: la predisposizione di un catalogo di attività proposto dall’Istat per lo sviluppo della cultura statistica nelle istituzioni scolastiche e della formazione superiore; la formazione dei docenti di ogni ordine e grado; il supporto del Miur alla diffusione delle attività svolte dall’Istat per le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti Afam e gli Enti Pubblici di Ricerca, attraverso l’utilizzo dei canali istituzionali di comunicazione e la collaborazione con gli organismi intermedi di coordinamento; la definizione di percorsi per le competenze trasversali; la diffusione dei risultati dei Censimenti Permanenti; lo scambio di informazioni e dati sugli organi formativi nell’ambito del Benessere equo e sostenibile; altre attività per lo sviluppo della cultura quantitativo-statistica e della misurazione dei fenomeni sociali; lo sviluppo di iniziative multilaterali e nazionali in materia di Open science e Open data, in linea con le politiche nazionali e dell’Unione Europea.