Costruzioni: Patuanelli, 'al Mise avviato confronto per rilancio' (2)

(Adnkronos) - Per supportare questo settore, nell’ambito delle trasformazioni tecnologiche in atto nel sistema produttivo e infrastrutturale, sempre più toccato dai processi di riconversione ecosostenibile e riqualificazione ambientale, sono già state confermate nella legge di bilancio in corso di approvazione in Parlamento le misure relative al Piano Casa, con la proroga al 31 dicembre 2020 delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione degli edifici, e la proroga degli incentivi del Piano Impresa 4.0, ulteriormente potenziato e semplificato al fine di ampliare la platea dei beneficiari.

E’ stata inoltre resa strutturale la cosiddetta norma Fraccaro, che sostiene investimenti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile dei comuni. Riguardo alla realizzazione di opere infrastrutturali, pubbliche e private, è necessario intervenire affinché agli investimenti stanziati si accompagnino processi di semplificazione burocratica per garantire certezza dei tempi. E’ stato anche avviato un approfondimento sulla possibilità di modificare alcune misure agevolative, al fine di meglio adattarle alle esigenze del settore dell’edilizia.

Nei loro interventi, sia le associazioni di categoria che i sindacati hanno manifestato apprezzamento per la convocazione e l’attenzione dimostrata per un settore che si trova in difficoltà da molti anni e che adesso necessita di interventi immediati, per i quali tutti si sono detti disponibili a proseguire il confronto. Al termine dell’incontro, i partecipanti sono stati invitati dal Ministro ad inviare i loro contributi entro la metà di gennaio, in modo da permettere la definizione di un calendario di tavoli tecnici che vedano il Mise e gli altri Ministeri coinvolti nella definizione di proposte operative.