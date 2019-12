Manovra: Nannicini, 'bene atlete, primo passo equiparazione colleghi maschi'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "La commissione bilancio del Senato ha approvato l'emendamento a mia prima firma sul passaggio al professionismo negli sport femminili". Lo afferma Tommaso Nannicini, senatore dem e primo firmatario dell’emendamento per il passaggio al professionismo negli sport femminili”.

"Sono molto soddisfatto, perché è un primo passo concreto per fare in modo che le atlete che dedicano la propria vita e il proprio lavoro allo sport abbiano le stesse tutele dei loro colleghi maschi. Ringrazio l'Associazione Italiana Calciatori e Calciatrici e tutte le atlete dei diversi sport che si sono mobilitate per sostenere questo emendamento", aggiunge Nannicini.

"Adesso la battaglia continua, perché l'emendamento prevede un incentivo per le società le cui federazioni decidono di passare al professionismo, attraverso uno sgravio contributivo per tre anni al 100% fino a un tetto di 8000 euro. Adesso dobbiamo fare in modo che questo incentivo si trasformi in scelte concrete con l'impegno di tutti".