Infrastrutture: De Micheli, 'nei primi giorni di gennaio linee guida su sicurezza'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici sta perfezionando Linee guida tecniche improntate alla verifica di sicurezza dei viadotti e ai criteri di transitabilità in caso opere non rispondenti agli standard contemplati dalle attuali norme tecniche. Dette Linee guida verranno adottate entro nei primi giorni del prossimo mese di gennaio". Ad affermarlo è la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli in occasione dell'informativa urgente del Governo sul crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona.

"Per assicurare una gestione delle infrastrutture autostradali improntata ai più elevati livelli di sicurezza, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto recentemente differenti misure di natura organizzativa, regolatoria e dispositiva nei confronti dei concessionari", sottolinea la ministra.

Per assicurare una netta separazione tra l’attività di gestione delle infrastrutture e l’attività di verifica, aggiunge, "la Direzione Generale competente del Mit ha prescritto che le valutazioni sulla funzionalità delle infrastrutture siano esercitate da soggetti indipendenti muniti di adeguati requisiti di professionalità. In sede di prima applicazione, è stato previsto che suddette verifiche fossero vagliate direttamente da Istituti Universitari, riconosciuti dall’Ordinamento italiano. Per tale aspetto sono in corso di perfezionamento apposite convenzioni che delineano i compiti e la modalità d’asseverazione".