Piazza Fontana: una targa e una quercia per Pinelli, cerimonia con Sala e prefetto (2)

(Adnkronos) - Il ricordo di Silvia va alla madre, Licia Pinelli, che ha trascorso la sua esistenza a cercare di scoprire la verità sulla morte del marito. "Le siamo grate per la sua determinazione e la sua tenacia". Dopo cinquant'anni, "siamo ancora qui, con i familiari delle vittime di Piazza Fontana, in mancanza di una verità giudiziaria con la consapevolezza che ricordare è non cedere".

Per il sindaco di Milano, quanto accaduto a Pinelli è stato un'ingiustizia e il significato della sua presenza, alla cerimonia, è quello di "chiedere scusa e perdono alla famiglia per quello che è stato a nome della città. E’ qualcosa che sentiamo noi tutti profondamente. E facciamo anche una promessa: continueremo ad essere quello che siamo. Milano in questi giorni sta cercando di lasciare un segno profondo, politico e sociale". Dalla storia di Milano e da quella di Giuseppe Pinelli, "penso di aver imparato molto. Siamo qua a ricordare una tragedia che non doveva succedere, di un uomo che faceva il suo dovere e si impegnava politicamente".