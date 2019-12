Manovra: ok stop Rdc con reddito familiare sopra tetto al 31 dicembre**

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Stop al reddito di cittadinanza per coloro che trovano un lavoro che fa superare il reddito familiare che consente di accedere all'erogazione dell'assegno, al 31 dicembre. E' quanto prevede un emendamento al ddl bilancio, approvato dalla commissione Bilancio del Senato. La proposta di modifica stabilisce che il Rdc è sospeso, per chi supera il reddito familiare necessario per ottenere il mantenimento, "per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare". La prestazione, secondo quanto stabilisce la norma, "decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato".