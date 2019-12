Ue: Meloni canta 'Jingle Mes' in radio

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Una canzone natalizia per il Mes? “'Jingle Mes, Jingle Mes', oppure 'No Mes No Mes No Mes any way', oppure ancora All I Want for Christmas is...no Mes”. La 'compositrice' e cantante è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

La presidente Fdi ha anche raccontato delle sue passioni sportive: “in palestra faccio allenamenti intensivi, come il crossfit, pilates a circuito e duathlon. E una volta ho fatto anche yoga”. Che tipo di yoga? “Il Bikram, quello a 38° gradi. Si tratta di fare esercizi di equilibrio, concentrazione, e mi è piaciuto molto. Ho bisogno di cose che mi rilassano ogni tanto...”

Lei è diventata ancora più celebre dopo l'ormai famoso 'pezzo' 'Io sono Giorgia'....”Dopo quel 'remix', che è diventato viralissimo, i ragazzini pensano che io sia una sorta di popstar. E i loro genitori, che spesso è palese non mi voterebbero mai, sono costretti a venire da me per chiedermi di fare una foto insieme ai loro figli...” Poi i conduttori hanno fatto ascoltare 'live' 'Io sono Giorgia', che la leader di FdI ha 'ballato' negli studi di Un Giorno da Pecora Radio1.