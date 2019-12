M5S: Lucidi, 'no spazio per fare politica, Lega? Vedremo...'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Quel che è certo è che nel M5S non c'è più spazio per fare politica. Il malcontento è diffuso, di certo non è solo mio e di un gruppo sparuto di parlamentari. Quel che accadrà lo vedremo nelle prossime ore, ma nel Movimento non ti fanno fare niente e così non ha alcun senso restare". Così il senatore Stefano Lucidi, del M5S, conferma i rumors su un suo imminente addio. A chi gli domanda se passerà alla Lega, "vedremo... Con loro abbiamo lavorato col governo precedente e abbiamo fatto bene. Vediamo che succede...".