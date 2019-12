Amazon: centro Passo Corese il primo in Europa per sicurezza, investiti 675 mila euro

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il centro di distribuzione di Passo Corese, aperto nel 2017, si è affermato in soli 2 anni come un’eccellenza dell’intera rete europea di Amazon in termini di sicurezza. Oggi per festeggiare insieme ai dipendenti questo importante traguardo, un’intera area del magazzino si è trasformata in un paradiso tropicale in stile hawaiano con palme, ombrelloni, luci colorate, gadget, photobooth, ballerini e un sosia di Elvis pronto a cimentarsi nelle hit più celebri del re del Rock ‘n Roll.

"Garantire la sicurezza dei nostri dipendenti guida tutto ciò che facciamo e ogni decisione che prendiamo, affinché possano lavorare in un ambiente sicuro. Questo si traduce nell’aggiornamento costante delle nostre politiche di sicurezza e dei programmi di formazione per prevenire gli infortuni", commenta Giovanni della Corte, responsabile sicurezza dei centri di distribuzione Amazon in Italia. "La sicurezza è al primo posto in Amazon, come testimoniato dagli importanti investimenti effettuati: nel corso del 2018 l’azienda ha investito 2,8 milioni di euro in sicurezza ed erogato oltre 81.000 ore di formazione in Italia, di cui 42.000 nel centro di distribuzione di Passo Corese".

Nell’ultimo anno nel sito reatino sono stati investiti 675.000 euro per progetti di vario tipo come ad esempio l’installazione di sistemi e pulsanti di emergenza per consentire il blocco istantaneo di macchine e nastri trasportatori, il potenziamento del sistema di valvole antincendio e l’implementazione di barriere per dividere l’area in cui operano i carrelli da quella destinata ai dipendenti.