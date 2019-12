Poste: sempre più leader mondiale in indici sostenibilità (2)

(Adnkronos) - L’indice FTSE4Good valuta la performance delle aziende che sono globalmente riconosciute per gli alti standard di responsabilità sociale. L’indice viene rivisto due volte l’anno, a marzo e a settembre, per includere eventuali nuovi aziende ed escludere invece quelle che non hanno mantenuto gli standard di sostenibilità richiesti. Gli indici FTSE4Good Europe e FTSE4Good Developed, nei quali fa esordio Poste, includono le aziende che si distinguono per gestione trasparente e applicazione di criteri sostenibili. Anche in questo caso è la prima volta che Poste Italiane viene inclusa nell’indice.

"L’ingresso nelle più autorevoli classifiche di sostenibilità Euronext Vigeo Eiris e FTSE4GOOD - ha osservato l’ad Matteo Del Fante - premia i traguardi raggiunti nelle prestazioni ambientali, sociali e di governance dalla più grande realtà logistica, assicurativa e finanziaria del Paese. Tale risultato conferma la presenza di una chiara strategia sulle tematiche ESG e di impegni concreti che sono parte integrante degli obiettivi strategici definiti nel Piano 'Deliver 2022', partendo dalla consapevolezza del ruolo strategico ricoperto da Poste Italiane non solo per lo sviluppo dell’Italia, ma anche per il raggiungimento di obiettivi generali di sviluppo sostenibile; in particolare quelli definiti dalle Nazioni Unite per l’Agenda 2030 ('Sustainable Development Goals')".