Ue: Conte, 'massima prudenza, ma non preoccupa voto Senato'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Le defezioni al voto del Senato che si annunciano all'orizzonte? "Per carità, adesso vediamo... Ma non sono preoccupato, sempre con la massima prudenza e rispetto per le prerogative del Parlamento affrontiamo il passaggio" parlamentare. Così il premier Giuseppe Conte arrivando a Palazzo Madama per le comunicazioni sul Consiglio europeo al via da domani.