Amazon: Deliveroo, lavoriamo a stretto contatto con Cma per convincerla

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Deliveroo ha lavorato a stretto contatto con la Competition and Markets Authority e continuerà a farlo. Siamo certi che riusciremo a convincere la Cma degli elementi che questo investimento di minoranza aggiungerà alla concorrenza, aiutando i ristoranti a far crescere le loro attività, creando più lavoro per i rider e aumentando la scelta per i clienti. Deliveroo è una società britannica che opera in tutto il Paese e questo investimento sarà particolarmente vantaggioso per l'economia del Regno Unito". Lo rende noto Deliveroo in un comunicato.