Piazza Fontana: Fico, 'democrazia ha bisogno di verità e giustizia'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - La strage di piazza Fontana fu "un gravissimo attacco alla nostra democrazia che, pur messa a durissima prova, seppe resistere, respingendo –senza rinunciare ai principi dello Stato di diritto– la violenza e il ricatto quale strumento di affermazione di visioni ideologiche e politiche. A questa dimostrazione di forza e di dignità del Paese non corrispose purtroppo un pieno esercizio di verità: depistaggi e complicità hanno per molti anni ostacolato il lavoro della magistratura, delle Forze dell’Ordine e delle commissioni parlamentari di inchiesta". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, commemorando il cinquantesimo anniversario della strage di piazza Fontana nell'Aula della Camera, che ha osservato un minuto di silenzio.

"La ricostruzione storica -ha proseguito- ha ricondotto le responsabilità di quell’evento a gruppi eversivi, mossi dall’intento di promuovere in Italia una svolta autoritaria attraverso una serie di sanguinosi attentati. Ma mezzo secolo non è stato sufficiente per fare pienamente chiarezza anche sul piano giudiziario sui colpevoli di quella strage. Ciò è inaccettabile per le vittime, per i loro familiari, per uno Stato democratico".

"La diffusa aspettativa di verità e giustizia non può dunque più essere ulteriormente disattesa. La democrazia di un Paese -ha concluso Fico- ha sempre bisogno, per restare salda, di trasparenza, di verità e di giustizia".