Iv: De Giorgi, 'non chiamateci 'Bestia', noi diversi da Salvini' (2)

(Adnkronos) - "Certo -prosegue De Giorgi-, siamo attrezzati e ci coordiniamo. Perché da sempre capiamo l'importanza di una presenza forte sulla comunicazione digitale. E certo, a dei singoli ogni tanto manca il freno a mano e, per quanto ci è possibile, cerchiamo di fermarli. Ma a me non verrebbe mai in testa di additare la comunità dei democratici quando qualcuno di loro dice una parola di troppo o fa qualcosa che non condivido: me la prenderei solamente con costui. Ed il fatto che le sue parole non vengano riprese da siti e pagine ufficiali o ufficiose dovrebbe dirla lunga su quanto si cerchino di isolare gli eccessi, quando e se capitano".

"No, non chiamateci Bestia. Siamo soltanto una comunità di utenti, militanti ed elettori. Chiamare 'Bestia' persone che in maniera volontaria danno il loro contributo ad un progetto politico, per quanto non lo si possa condividere, è semplicemente inappropriato. Dietro queste persone c'è una comunità di relazioni e amicizie che si regge su una sola variabile: la partecipazione".

"No, non chiamateci Bestia. Andateci piano con le parole, usatele con attenzione. È proprio il web, è esattamente il mondo dei social ad insegnarci che le parole hanno un peso e devono essere usate con attenzione. Almeno da noi", conclude.