Consulta: Buffagni, 'elezione Cartabia messaggio a donne, ora cambio passo'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Evento storico: un messaggio per tutte le donne. Marta Cartabia eletta presidente della Corte Costituzionale! Un evento di importanza storica per l'Italia e per tutte le donne perché come ha detto la stessa Cartabia: 'si è rotto un vetro di cristallo'. In Italia, ne parlavo l'altra settimana a Milano Direzione Nord, ci sono ancora troppe poche donne in posizioni apicali, e in generale troppe poche donne coinvolte nel mondo del lavoro. Per questo stiamo lavorando ad un tavolo tematico con Confindustria e vogliamo introdurre un fondo per l'imprenditoria femminile". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.

"Secondo Bankitalia - prosegue l'eponente M5S - se riuscissimo ad arrivare ad un'occupazione femminile del 60% (oggi siamo a quota 49) il Pil aumenterebbe del 9%! Non esiste futuro senza le donne, e come MoVimento 5 Stelle, come Ministero dello Sviluppo Economico e come Governo, intendiamo lavorare per costruire un'Italia dove le donne abbiamo le stesse opportunità degli uomini. La presidente Cartabia è attesa da un lavoro di grande responsabilità e importanza. Sono certo che svolgerà quest'incarico in maniera egregia. Buon lavoro e complimenti!".