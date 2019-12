Giorgetti: "Grazie a me possibili le manovre in deficit"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2019 Giorgetti grazie a me possibili le manovre in deficit Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in aula alla Camera dei Deputati per un'informativa in vista del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev