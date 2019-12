Trenitalia: al via Verona Airlink, nuovo servizio treno- bus per l'aeroporto (2)

(Adnkronos) - “Oggi - ha affermato Tiziano Baggio - ritengo sia un giorno importante per Verona e il servizio di trasporto pubblico, un giorno che segna un ulteriore passo avanti per semplificare la vita di chi tutti i giorni si muove per vari motivi. ATV e Trenitalia si alleano per offrire servizi integrati, Verona Airlink e collegamenti intermodali, di più semplice fruizione per i cittadini, anticipando di fatto l’arrivo del biglietto unico regionale. Ci fa piacere quindi poter dare il via a questi servizi presentando nel contempo il nuovissimo treno Rock, il primo di 47 treni di questo tipo che Regione Veneto ha voluto per i propri cittadini e annunciare le nuove relazioni veloci tra Venezia e Verona disponibili dal 15 dicembre nelle fasce mattutine da sempre non disponibili per la circolazione dei treni. Nuovi treni, nuovi servizi e alleanza tra le aziende di TPL rappresentano il futuro che oggi inizia da Verona. Un mio particolare ringraziamento va quindi ad ATV”

Ma le novità per il trasporto intermodale nella città scaligera non si esauriscono qui. Dal 21 dicembre saranno attivati servizi treno + bus da Verona Porta Nuova verso i principali ospedali e alcune località di interesse turistico: Policlinico Borgo Roma, Ospedale Borgo Trento, Castel D’Azzano e Verona Fiera. L’offerta mira a incentivare l’utilizzo del treno da parte delle persone che già fruiscono del servizio bus urbano ed extraurbano di ATV.

Infine, maggiori opportunità di viaggio sulla Venezia - Verona, una delle linee regionali a più forte domanda. Grazie all’introduzione graduale di due nuove coppie di treni, verrà coperta una fascia del mattino in cui attualmente non circolano treni. Una prima coppia circolerà dal 15 dicembre 2019, dal lunedì al venerdì, la seconda coppia circolerà inizialmente il sabato e i festivi e poi, dal 13 settembre 2020, tutti i giorni.