Ue: Fdi, ''pacchetto'? E' supercazzola M5S, governo traditore sciocco'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Un "discorso monotono e monocorde", in cui c'è del "teatro dell'assurdo: si parla poco del Mes, come se si trattasse di un elemento accessorio. Evidentemente il presidente Conte è piccato perché qualcuno ha evocato il reato di intelligenza con potenze straniere, ma oggi l'Italia difetta di un elemento: l'intelligenza, siamo al reato di deficienza". Così il deputato di Fdi Andrea Delmastro delle Vedove, intervenendo in Aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul Consiglio europeo al via da domani.

Il Mes, per Fdi, "non è un fondo salva Stati ma un fondo salva banche tedesche", mentre la "logica di pacchetto progressiva" richiamata dal M5S e prevista dalla risoluzione di maggioranza "è la supercazzola con cui i pentastellati", dice Delmastro delle Vedove richiamato dal presidente Roberto Fico -'questo non è il cinema'- ha concesso la sodomizzazione finanziaria dell'Italia. La rivoluzione del M5S - attacca ancora l'esponente di Fdi - oggi vuol dire pietire piccoli modifiche, un anno e mezzo di governo per trasformare i 5 Stelle in scendiletto della troika europea".

"Non è necessario essere intelligenti per tradire. Noi di Fdi saremo sempre contro i traditori, che siano intelligenti o sciocchi, per questo siamo contro di voi, contro un governo che sta inginocchiando l'Italia alla troika europea, un cavallo di Caligola delle cancellerie europee. L'unica dote che le riconosciamo - dice infine Delmastro Delle Vedove rivolto al premier - è quello della riconoscenza, che traspare anche della sottoscrizione nottetempo del Mes, peccato che la sua riconoscenza non sia verso gli italiani ma verso le cancellerie europee e che lei la stia saldando con i soldi dei risparmiatori del popolo italiano".