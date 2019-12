Venezia: Mestre, coppia rapina e sfregia una ragazza, arrestati due sbandati (2)

(Adnkronos) - Si tratta di due sbandati, che gravitano inevitabilmente a ridosso delle zone più tristemente famigerate di Mestre, ovvero il “quartiere Piave” con tutte le sue diramazioni, dove trascorrono gran parte del tempo, in cerca di sbarcare il lunario. Anche in questo caso, non sono ben chiari i motivi dell’aggressione e soprattutto dell’accanimento contro la ragazza, colpevole soltanto di aver resistito al tentativo di rapina per conservare gli effetti personali e la borsa della spesa, che si pensa possa aver suscitato l'interesse dei due.

Il lavoro dei Carabinieri è stato consegnato in una dettagliata informativa all’autorità giudiziaria, che ha emesso una duplice ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due, accusati dei gravi reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo del coltello a carico dell’italiano. La coppia è stata quindi rintracciata, manco a dirlo in pieno centro, e dichiarata in stato di arresto, con successiva traduzione presso il carcere di Venezia, persistendo le più gravi esigenze cautelari possibili.