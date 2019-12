Venezia: Mestre, coppia rapina e sfregia una ragazza, arrestati due sbandati

Venezia, 11 dic. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto in pieno centro un 40enne di origini padovane, ma senza dimora fissa con precedenti di polizia ed il suo “compare” un 47enne cubano, dotato dello stesso “curriculum”, su ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per i reati di rapina e lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

Il fatto, che per gravità percepita aveva molto allarmato la pubblica opinione, era avvenuto a metà novembre, quando in pieno centro a Mestre, in via Felisati laterale di via Piave, una giovane cuoca era stata aggredita da due malviventi, i quali nel tentativo di rapinarla, la colpivano a più riprese con calci alla schiena e schiaffi; di fronte alla reazione della ragazza, i due malviventi non avevano esitato ad estrarre persino un coltello, la cui lama aveva ferito la malcapitata al volto, procurandole un profondo segno che le rimane tutt’ora a ricordo della triste vicenda, fuggendo successivamente, abbandonandola a terra. La ragazza, oltre a farsi medicare le ferite, aveva denunciato il tutto ai Carabinieri della Compagnia di via Miranese.

Gli investigatori, nel corso delle serrate indagini, raccoglievano le testimonianze dell’aggredita apprendendo la direzione di fuga dei due malviventi, nonché una loro sommaria descrizione. I Carabinieri si ponevano subito all’opera per rintracciare della coppia che, nella fuga, veniva fuggevolmente immortalata da alcune telecamere di videosorveglianza. Gli aggressori, grazie ad una precisa opera di ricostruzione, verifica e confronto, sono così stati individuati con ragionevole certezza dai Carabinieri, che davano così un nome ai volti poi riconosciuti senza ombra di dubbio dalla vittima.