Ue: Gelmini a Conte, 'no a regole che portano al baratro'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Tanti auguri presidente, non lo dico con ironia: l'Italia ha bisogno di farsi valere, certo non di regole che la portino nel baratro". Così la presidente dei deputati Fi, Maria Stella Gelmini, intervenendo in Aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo.

Per l'azzurra le "preoccupazioni" sul fondo salva Stati "sono fondate", dunque Gelmini punge il premier: sul Mes "un dubbio rimane: noi abbiamo rispetto della sua figura, ma le parole del presidente dell'eurogruppo" Centeno su una riforma già scritta "non depongono a suo favore, a noi il dubbio resta". "Lei ha detto che siamo un Paese forte e coeso - rincara poi la dose Gelmini - Peccato che la sua maggioranza non sia né forte né coesa".