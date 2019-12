Gb: Renzi, 'se Corbyn meno estremista potrebbe battere Johnson'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Voto ad alta tensione in UK. Vedremo se vinceranno i conservatori di Boris Johnson o i laburisti di Jeremy Corbyn. In questi giorni – all’estero per conferenze – ho incontrato alcuni ex colleghi europei. Tutti concordano nel dire che, se il leader dei laburisti fosse stato un riformista e non un estremista, i laburisti avrebbero agevolmente vinto contro Boris. Vero? Falso? Chi può dirlo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Lasciamo che gli elettori si esprimano. Certo è che una riflessione profonda su cosa stia davvero accadendo alla sinistra radicale, dalla Francia agli Stati Uniti, sarà molto interessante nelle prossime settimane. Per il momento attendiamo il voto di Londra, il terzo in quattro anni. Dalla serie: l’instabilità politica non è più una caratteristica solo italiana…", conclude.