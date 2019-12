Governo: Renzi, 'piano Shock per evitare 2020 sia peggio 2019'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "La produzione industriale in Italia è calata in un anno del 2.4%. In tanti parlano di gossip, in pochi seguono i fatti: non siamo messi benissimo! Con politiche sbagliate come Reddito di Cittadinanza e Quota 100 il precedente Governo ha accelerato la crisi italiana. Ora bisogna dare una svolta, subito. Il 2019 non è stato un anno bellissimo, il 2020 rischia di andare ancora peggio". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Ecco perché noi come Italia Viva insistiamo sul Piano Shock da 120 miliardi per sbloccare i cantieri. Accadrà come con il dibattito relativo alla legge di bilancio in merito alle tasse: tutti faranno finta di nulla, poi – a gennaio – questo diventerà il vero punto di discussione. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per trasformare questa idea in legge. L’Italia rischia di entrare negli anni Venti con una nuova depressione economica, diamoci tutti una mano".