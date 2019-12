Ue: Fassina, 'sacrosanto richiamare logica pacchetto, fiducia in Conte'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "E' sacrosanto richiamare la logica di pacchetto, come fa la risoluzione della maggioranza. Ma attenzione", il pacchetto deve "essere impostato in una logica di contestualità", perché i vari capitoli che lo compongono "non sono autosufficienti, ma vanno valutati in un quadro di contestualità". Lo dice Stefano Fassina, di Liberi e Uguali, intervenendo in Aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo.

"Prima Borghi - dice Fassina richiamando l'intervento della Lega - diceva che il governo si muove indipendentemente dalle risoluzioni del Parlamento, non credo sia così: abbiamo piena fiducia in Conte e nel ministro dell'Economia che si affideranno al pronunciamento del Parlamento prima di assumere le posizioni dell'Italia sul Mes".