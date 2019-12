Fondazione Open: Renzi, 'domani parlo in aula, voglio resti a atti parlamentari'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Domani intervengo in Aula alle 12 sul rapporto tra i poteri dello Stato: legislativo, giudiziario, esecutivo. Parlerò per una decina di minuti, ci sarà anche la diretta Facebook. Voglio che resti agli atti parlamentari una riflessione seria, pacata, senza fraintendimenti su ciò che sta accadendo alla politica del nostro Paese". Lo scrive Matteo Renzi nell'enews.

"Sarò in Senato, dunque, giovedì 12 dicembre alle 12.00. Ma, nei prossimi giorni, interverrò in Aula anche per parlare di Legge di Bilancio, tra venerdì e sabato. E racconteremo in quella sede che cosa pensiamo per il futuro del Paese e del Governo".