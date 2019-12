Ue: Conte, 'informerò puntualmente Camere su passaggi negoziato'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "In considerazione dell’importanza e della complessità del processo di approfondimento dell’Unione economica e monetaria europea, ho reputato e reputo indispensabile continuare a informare puntualmente il Parlamento – personalmente e tramite i ministri competenti – in tutte le occasioni in cui l’Italia sarà chiamata a esprimere nelle sedi europee la propria posizione nei vari passaggi del negoziato sul futuro dell’unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del Mes" Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre.