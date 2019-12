Brexit: Conte, 'tuteleremo cittadini e imprese italiane'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Sulla Brexit "il governo continua a lavorare per tutelare i diritti dei cittadini e preservare gli scambi commerciali per le nostre imprese". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera in vista del Consiglio europeo.

"Anche dopo la Brexit, il Regno Unito rimarrà un partner importante per l’Unione europea e per l’Italia - sottolinea il presidente del Consiglio - Una volta ratificato l’Accordo di recesso, saremo pronti a contribuire attivamente per definire un nuovo partenariato fra Unione europea e Regno Unito. Il negoziato sulle relazioni future sarà difficile, soprattutto a causa del limitato tempo a disposizione. Sarà inoltre necessario mantenere una forte unità fra i Ventisette e le Istituzioni, così come verificatosi sin dall’avvio del negoziato nel 2017".

"L’Italia sostiene l’impiego dei metodi di lavoro e collaborazione fra Commissione e Stati membri che si sono dimostrati vincenti durante la fase negoziale del processo Brexit. La permanenza di Michel Barnier alla guida della nuova Task Force per le relazioni con il Regno Unito costituisce un importante fattore di continuità. In ogni caso, i benefici che il Regno Unito potrà trarre dalle future relazioni saranno proporzionati agli impegni che Londra sarà pronta ad assumersi: un partenariato ambizioso, ad esempio, non può prescindere da una mobilità adeguata agli scambi tra i nostri cittadini", chiarisce il premier.