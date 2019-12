Ue: Conte, 'no a irrigidimento regole bilancio europeo'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Sono in discussione forme di condizionalità già esistenti nel bilancio che si chiuderà nel 2020, come la condizionalità macroeconomica, nonché nuove condizionalità legate al rispetto dello Stato di diritto, alle migrazioni e al rispetto dell’ambiente. L’Italia è impegnata ad evitare che la traduzione di questi principi in regole comuni e condivise comporti l’irrigidimento delle regole di bilancio europeo, ma piuttosto servano come orientamento verso il raggiungimento di standard comuni e in linea con i valori che esprime l’Unione europea sin dalle origini". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.