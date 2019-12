Ue: Conte, 'proteggersi senza rinchiudersi, via è multilateralismo'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Le tensioni internazionali, sia politiche sia economiche, impongono di proteggere l’economia europea e la dimensione sociale che rende unico al mondo il nostro Continente. Affinché non appaia contraddittorio l’elemento della 'protezione', intendo subito chiarire che, considerando la struttura economica e sociale dell’Europa, 'proteggersi' non significa 'rinchiudersi', in quanto –su scala globale– riteniamo che il multilateralismo sia lo strumento migliore per tutelare gli interessi degli Stati membri, a partire dal nostro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo.