Ue: Conte, Italia per maggiore coesione leader, non è tempo divisioni

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "La maggiore complessità politica emersa alle elezioni europee suggerisce una ancor maggiore coesione fra i Capi di Stato e di governo che compongono il Consiglio europeo. Quest’ultimo deve infatti fornire un indirizzo politico chiaro e pragmatico riguardo alle sfide che il continente ha di fronte e deve assicurare, al contempo, più efficacia e intensità nell’impulso e nel sostegno alla Commissione europea e nel dialogo col Parlamento europeo, anche nella prospettiva del rafforzamento del potere di iniziativa legislativa di quest’ultimo. Il governo italiano intende promuovere, in seno al Consiglio europeo, questo tipo di approccio nei confronti delle altre Istituzioni europee e una maggiore coesione fra i leader europei. Non è, questo, nella famiglia europea il tempo per dividersi o per lasciarsi dividere". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.