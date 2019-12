Olimpiadi: D'Incà, 'dal Governo 1 mld per interventi sul territorio'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Dopo l’assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina, il Governo ha scelto di investire su questa grande opportunità di sviluppo inserendo in manovra un emendamento che consentirà investimenti strutturali per circa un miliardo di euro nei prossimi sei anni. Parliamo di interventi che dovranno garantire la sostenibilità per i territori che ospiteranno l’evento sotto il profilo ambientale, economico e sociale". Lo afferma Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento.

"Si tratta, nello specifico, di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per il 2021, 190 milioni per ogni anno dal 2022 al 2025 e 10 milioni per l'anno 2026".

Secondo D'Incà, "accompagniamo così un percorso che sarà importantissimo per tutto il Paese scegliendo di sostenerlo con fondi che dovranno essere gestiti al meglio e senza sprechi, come abbiamo sempre sostenuto fin dall’inizio di questa avventura che ha consentito all’Italia di portare sul nostro territorio uno dei più prestigiosi eventi sportivi del Mondo. Vogliamo che queste opere abbiano una valenza importante per i cittadini nel corso del tempo: crediamo nelle potenzialità di un territorio bellissimo e ricco di capacità su cui è giusto continuare ad investire".