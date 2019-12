M5S: Lattanzio vs volantino web Movimento, 'bassezza politica e culturale'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Da capogruppo di Commissione Cultura alla Camera dei deputati, mi dissocio e non condivido questa immagine e questa bassezza politica e culturale". Lo scrive Paolo Lattanzio dei 5 Stelle su Fb postando la foto di un volantino web pubblicato sulla pagina del Movimento 5 Stelle in cui si vede la Banana di Maurizio Cattelan e una poltrona, attaccata al muro, come nell'opera dell'artista. "Opera d'arte di Maurizio Cattelan, ne parlano tutti i media. Taglia poltrone del Movimento 5 Stelle, ignorato da tutti. Altro che banane, risparmiato un miliardo dal taglio dei parlamentari", si legge nel volantino web.

"Arte e cultura -aggiunge Lattanzio- sono valori universali, non motivo di scherno. Anzi una maggiore attenzione alle arti figurative aiuterebbe a migliorare anche la comunicazione. Questo stile comunicativo non mi piace e non mi rappresenta, soprattutto con riferimento al mondo della cultura".