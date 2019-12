Dl Clima: Di Maio, 'bene ok Parlamento, legge va in direzione giusta' (2)

(Adnkronos) - "Con la nuova legge sul clima -prosegue Di Maio- diamo incentivi per la rottamazione dei veicoli anche a chi decide di non acquistare un’auto o una moto nuova: fino a 1.500 euro da spendere in abbonamenti per i mezzi pubblici, bici e mobilità condivisa. Potenziamo le corsie preferenziali per favorire il trasporto pubblico e la decongestione del traffico, finanziamo la piantumazione di nuovi alberi, i negozi che vendono prodotti sfusi e le macchinette 'mangia-plastica'".

"Ci sono tante altre norme in questo provvedimento e ciascuna è un segno di attenzione e rispetto per le future generazioni, ma anche un’opportunità per rilanciare l’economia rendendola amica dell’ambiente. Il benessere e la salute delle persone devono e possono coincidere con un incremento dei posti di lavoro e un’economia finalmente in ripresa".

"La direzione è quella giusta: dopo questo primo importante passo (anche culturale) verso un nuovo modello virtuoso, siamo pronti a mettere l’ambiente al centro dell’agenda di Governo e del Parlamento".