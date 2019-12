Dl Clima: Di Maio, 'bene ok Parlamento, legge va in direzione giusta'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Oggi alla Camera il #DecretoClima è diventato legge dello Stato. Sono davvero grato ai deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle, in particolare ai parlamentari delle commissioni Ambiente di MoVimento 5 Stelle Camera e MoVimento 5 Stelle Senato per il prezioso lavoro svolto. E ovviamente sono grato e al ministro Sergio Costa per aver voluto fortemente, insieme a tutti noi, il primo provvedimento nella storia d’Italia concentrato esclusivamente su questioni ambientali". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.

"Con questo provvedimento diciamo a tutti i Paesi del mondo riuniti a Madrid per la Cop25 sul clima che l’Italia c’è e farà fino in fondo la sua parte nella difficile battaglia contro l’emergenza climatica. Ma soprattutto diciamo ai tanti italiani che si stanno mobilitando per chiedere misure urgenti, che il MoVimento 5 Stelle è al lavoro per ottenere la riduzione delle emissioni di gas serra e un sensibile miglioramento della qualità della vita degli italiani".