Governo: riunione Conte, Di Maio, Gualtieri e Franceschini, su tavolo anche nomine

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Non un vero e proprio vertice di maggioranza, come trapelato attorno all'ora di pranzo, ma una riunione informale che ha visto attorno al tavolo il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Dario Franceschini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. E nel corso della quale, a quanto apprende l'Adnkronos, si sarebbe parlato anche di nomine, in particolare delle caselle vacanti delle authority, Agcom, Privacy e Anac. Potrebbe non essere un caso che oggi nella sede del governo sia stato avvistato anche il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, l'uomo che, da sempre, si occupa di nomine per il M5S.