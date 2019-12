Sud: Gualtieri, 'in manovra rilancio investimenti, a lavoro per canalizzarli'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "In questa manovra ci sono risorse aggiuntive per gli investimenti, nei tre anni 10 miliardi in più. Oggi abbiamo fatto un tavolo con i sindacati proprio per approfondire i tempi di questo rilancio degli investimenti e su come canalizzarli sulle grandi questioni aperte del paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, subito dopo il tavolo con i sindacati sugli investimenti pubblici e il Meridione, terminato da poco a Palazzo Chigi.

"Noi vogliamo che l'Italia sia una punta di lancio - aggiunge - anche del green new deal europeo, quindi siamo già a lavoro per utilizzare al meglio risorse importanti che la manovra mette a disposizione per il lavoro, per lo sviluppo, per l'ambiente".