Manovra: Valente, 'ok a mio emendamento per 12 mln contro violenza donne'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Voglio comunicarvi una bella notizia! La commissione bilancio ha appena approvato un emendamento di cui sono prima firmataria in qualità di Presidente della commissione femminicidio e sottoscritto da tante senatrici e senatori a partire da quelli della maggioranza della Commissione che prevede lo stanziamento di 12 milioni di euro in tre anni per il contrasto alla violenza sulle donne". Lo scrive Valeria Valente del Pd su Facebook.

"Fondi che serviranno a sostenere un po’ meglio i centri antiviolenza e le case rifugio che tutti i giorni nei nostri territori finiscono per essere il principale - a volte l’unico - vero riferimento per le donne vittime di violenza. Si tratta di 4 milioni in più l'anno per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Un piccolo ma importante passo che racconta di noi del nostro modo di concepire e intendere il contrasto alla violenza di genere".