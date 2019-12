Cina: Diana Bracco, 'imprese possono crescere, investire in capitale umano e tecnologia' (2)

(Adnkronos) - "I China Awards sono un’occasione importante per condividere le strategie vincenti delle nostre imprese e incoraggiare una reazione positiva nei confronti della sfida che la Cina propone all’industria italiana", ha sottolineato Diana Bracco.

Otto le categorie di premi che hanno visto protagoniste aziende italiane e cinesi: Capital Elite (Business Strategies, Carioca, D’Andrea and Partners Legal Counsel, Oranfrizer, Icona Design Group, Nh Hotel Group Italy, Trip.com Group, Vudafieri-Saverino Partners e Marco Tronchetti Provera), Creatori di Valore (Barbatelli and Partners Management Consultant (Shanghai), Coveme, Easyrain, Hangzhou Brachi Technological Services, Oropan, Oulide Group, Suzhou Metal Services), Eccellenza Italia (Camera Nazionale della Moda Italiana, Ducati, Tonino Lamborghini), Top Investors in China (Agrati, Assicurazioni Generali, Eurocoating, Futurasun, Lu-Ve Group), Top Investors in Italy (Baomarc Automotive Solutions, Haier Group), Via della Seta (Bracco Imaging, Intesa Sanpaolo, Progetto Cmr). Assegnati anche i Premi speciali China International Import Expo 2019 a East Media - Gruppo Triboo, Regione Puglia e Snam, e due Premi Speciali a Lishui Sino-Italian Innovation Town Operation and Management e alla piattaforma interculturale TalentBank.

L’ultima categoria di premiati è stata quella del Leone d’Oro, i riconoscimenti assegnati a personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. I Leoni d’Oro sono stati consegnati a Shi Yang Shi, attore e presentatore sino-italiano, e ad Alessia Raisi, ambasciatrice della canzone italiana in Cina, che si è esibita in alcuni brani del suo repertorio italo-cinese. Quelli per l’impegno sportivo sono stati assegnati a Matteo Rizzo delle Fiamme Azzurre, medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alla recente Cup of China, e all’arciere Marco Galiazzo dell’Aeronautica Militare, medaglia d’argento a Pechino 2008.