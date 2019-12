Governo: Fratoianni, 'per 2020 nuovo slancio su bisogni Paese'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Chiusa la manovra di bilancio e messo in sicurezza il Paese dall'aumento dell'Iva che avrebbe colpito le fasce più popolari, è necessario che il governo cambi marcia". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu parlando con i cronisti a Montecitorio.

"Per il 2020 - prosegue il parlamentare di Leu - bene che ci sia una nuova agenda politica dell'esecutivo, che sui temi del lavoro si raccolga quanto afferma in queste ore Landini, serve mettere al centro della nostra azione i diritti sociali, gli investimenti e scelte strategiche per scuola e formazione decisive per il futuro dell'Italia, e che la transizione ecologica dell'economia e la messa in sicurezza del nostro fragile territorio diventi pratica quotidiana. In questo modo si può dare nuovo slancio al governo e soprattutto rispondere ai bisogni del Paese"