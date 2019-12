Governo: Conte, 'da gennaio ripartiamo ancora più spediti'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo previsto più fondi per Comuni, famiglie, disabili e non autosufficienti, forze di polizia e vigili del fuoco. Da Gennaio ripartiamo ancora più spediti per un rilancio dell’agenda di Governo fino al 2023". Lo scrive in premier Giuseppe Conte, in un tweet in cui fa il punto sui 100 giorni al governo -venerdì cade la data- e rilanciando quanto dichiarato in un'intervista pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera.

"Nei primi 100 giorni di governo - scrive il presidente del Consiglio in un altro tweet - abbiamo messo in sicurezza il Paese e i risparmi delle famiglie. Abbiamo sterilizzato 23 miliardi di Iva, abbassato tre miliardi di tasse ai lavoratori e restituiremo tre miliardi agli italiani che utilizzeranno la moneta elettronica".