Fs: Battisti, 'per noi concorrenza è opportunità'

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Fs non teme l'arrivo di potenziali nuovi competitor ferroviari in Italia, anche perché al momento "siamo l'unico mercato al mondo in regime di competizione sull'alta velocità, siamo già abituati e non siamo affatto spaventati", spiega l'ad del gruppo, Gianfranco Battisti. "Vediamo la concorrenza come un'opportunità: ha portato - spiega - benefici evidenti, ha fatto sì che fosse migliorato il livello qualitativo dell'offerta e soprattutto ha abbassato anche i prezzi".